Комитет ВР одобрил освобождение ряда категорий лиц от мобилизации

В Верховной Раде продолжается работа над окончательной версией законопроекта о мобилизации (№10449). В четверг, 29 февраля, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает блок вопросов об отмене отсрочки аспирантов, которые учатся на контрактной форме.
Об этом сообщил секретарь комитета, народный депутат от «Голоса» Роман Костенко в комментарии «Укринформу».
Он напомнил, что профильный комитет должен проработать более четырех тысяч правок. Для удобства их разделили на 16 блоков. Днем ранее, 27 февраля, во время заседания комитет одобрил освобождение от призыва по мобилизации следующих категорий граждан:
По словам Костенко, на заседании при рассмотрении этого блока вопросов присутствовали министр социальной политики и заместитель министра здравоохранения. Их позицию учли.
Кроме того, секретарь оборонного комитета сообщил о тщательном рассмотрении и голосовании блока правок «Дополнительные полномочия полиции». Народные избранники согласились, что полиция должна не вручать повестки, а принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
«Также предоставим право уполномоченному представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскому осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов», — заявил Костенко.
Еще один блок, который обсудили на заседании комитета, касался предоставления права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытательным сроком, при желании быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации. Этот блок народные депутаты также поддержали.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает изменения в мобилизации. Ко второму чтению проекта закона депутаты подали 4195 правок.