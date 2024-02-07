Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Фото: Ярослав Железняк

Сегодня, 7 февраля, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.



243 народных депутатов поддержали проект закона, 12 — против и воздержались — 45.



«Наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал он.



Также проект закона должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.



Напомним, в Верховную Раду 30 января внесли обновленный законопроект о мобилизации. В нем украинское правительство предложило снизить призывной возраст с 27 до 25 лет; что касается уклонистов, то арест банковских счетов и ограничение права на вождение авто; повестки будут приходить в электронном кабинете призывника. Об основных положениях законопроекта о мобилизации читайте в материале «Новостей Донбасса».