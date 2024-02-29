Комітет ВР схвалив звільнення низки категорій осіб від мобілізації

У Верховній Раді продовжується робота над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію (№10449). У четвер, 29 лютого, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає блок питань щодо скасування відстрочки аспірантів, які навчаються на контрактній формі.



Про це повідомив секретар комітету, народний депутат від «Голосу» Роман Костенко у коментарі «Укрінформу».



Він нагадав, що профільний комітет має опрацювати понад чотири тисячі правок. Для зручності їх поділили на 16 блоків. Напередодні, 27 лютого, під час засідання Комітет схвалив звільнення від призову з мобілізації наступних категорій громадян:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини чи дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім'ї осіб з інвалідністю І та ІІ групи.

За словами Костенка, на засіданні під час розгляду цього блоку питань були присутні міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров'я. Їхню позицію врахували.



Крім того, секретар оборонного комітету повідомив про ретельний розгляд та голосування блоку правок «Додаткові повноваження поліції». Народні обранці погодилися, що поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



«Також надамо право уповноваженому представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейському здійснювати фото та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів», — заявив Костенко.



Ще один блок, який обговорили на засіданні Комітету, стосувався надання права засудженим особам, звільненим від відбування покарання з випробувальним терміном, за бажанням бути призваними на військову службу на заклик під час мобілізації. Цей блок також підтримали народні депутати.



Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає зміни в мобілізації. До другого читання проекту закону депутати подали 4195 правок.