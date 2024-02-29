В течение двух суток Славянск, Дружковка, Константиновка и Краматорск будут с водой

В Донецкой области завершен ремонт на Втором Донецком водоводе. Уже начато заполнение системы, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В течение двух суток планируем восстановить подачу воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку», — сообщил Филашкин.



Всего специалисты устранили более 10 значительных повреждений на водопроводе.



Ранее один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате российских обстрелов и имеет большие потери воды.