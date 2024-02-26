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Подача воды в Краматорской агломерации сокращена: один из магистральных водопроводов поврежден обстрелами

26 февраля 2024, 10:46

Подача воды в Краматорской агломерации сокращена: один из магистральных водопроводов поврежден обстрелами

В Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке подача воды временно будет сокращена на четверть, потому что один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате обстрелов РФ. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате обстрелов и имеет большие потери воды. Специалисты должны устранить проблемы в по меньшей мере 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен», — написал Филашкин.

Он также отметил, что в работе остается другой водопровод, который способен поддержать водоснабжение на высоком уровне, но не в полном объеме.

По предварительным оценкам, работы продлятся около недели. В это время глава ОВА просит экономно использовать воду.

Отметим, что в Краматорске с вечера 20 февраля в кранах жителей идет техническая вода, потому что российские войска нанесли ракетный удар по фильтровальной станции

Полиция Донецкой области за сутки зафиксировала повреждения 90 гражданских объектов, среди которых 30 жилых домов, вокзал, церкви, почта, кафе и аптека.

Под обстрелы оккупантов вдобавок попали медучреждения, учебные заведения, админздания, магазины, а также  торговые павильоны области.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 25 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак пять жителей региона получили ранения.

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