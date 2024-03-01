«Сдавала» россиянам украинских патриотов во время боев за Харьков: СБУ задержала бывшую учительницу

"Учительница", которая сдавала патриотов Украины оккупантам. Фото: СБУ

СБУ задержала бывшего преподавателя, которая «сдавала» россиянам украинских патриотов во время боев за Харьков, информирует пресс-центр СБУ.



«Речь идет о 57-летней бывшей учительнице младших классов в селе Лукьянцы. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учащихся. В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам местонахождение украинских патриотов. Именно по ее наведению рашисты похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе. Среди них депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в заключении к похищенным людям применяли жестокие пытки – постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды.



После освобождения села она выехала в Харьков, где «залегла на дно» и надеялась избежать правосудия. Сотрудники СБУ задержали коллаборантку в съемной квартире, ей грозит до 12 лет тюрьмы.



Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства о бывших должностных лицах ГП «Антонов»: гендиректоре и начальнике подразделения по авиабезопасности.



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