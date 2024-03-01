«Здавала» росіянам українських патріотів під час боїв за Харків: СБУ затримала колишню вчительку

"Вчителька", яка здавала патріотів України окупантам. Фото: СБУ

СБУ затримала колишню викладачку, яка «здавала» росіянам українських патріотів під час боїв за Харків, інформує пресцентр СБУ.



«Йдеться про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук'янці. Раніше її притягали до відповідальності за побиття учнів. У період окупації населеного пункту вона "здавала" загарбникам місцеперебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали й ув'язнили кількох учасників руху опору в регіоні. Серед них депутат місцевої ради, учасник АТО та батько чинного співробітника Національної поліції України», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в ув'язненні до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били та довго залишали без їжі та води.



Після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» та сподівалася уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали колаборантку в орендованій квартирі, їй загрожує до 12 років в'язниці.



Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззастережні докази про колишніх посадових осіб ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.



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