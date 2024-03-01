В Министерстве РФ сообщили об атаке беспилотников: детали

Российскую Федерацию атаковали беспилотники, в частности, один – в Белгородской области, три – в Нижегородской. Об этом сообщили в Министерстве обороны сегодня, 1 марта.



«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в оборонном ведомстве.



Как отмечается, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области.



Ранее мы писали, что Белгородскую область 29 февраля РФ атаковали беспилотники. В результате их взрыва поврежден ЗРПК «Панцырь-С1», также двое российских оккупантов пострадали.