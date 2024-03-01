У міністерстві РФ повідомили про атаку безпілотників: деталі

Російську Федерацію атакували безпілотники, зокрема, один – у Білгородській області, три – у Нижегородській. Про це повідомили у міністерстві оборони РФ сьогодні, 1 березня.



«Протягом ночі було припинено спробу київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в оборонному відомстві.



Як зазначається, черговими засобами ППО нібито український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області та три БПЛА перехоплено над територією Нижегородської області.



Раніше ми писали, що Білгородську область 29 лютого РФ атакували безпілотники. Внаслідок їх вибуху пошкоджено ЗРПК «Панцер-С1», також двоє російських окупантів постраждали.