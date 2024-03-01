В Белгородской области РФ из-за атаки дронов поврежден «Панцирь-С1», ранены двое оккупантов

Белгородскую область 29 февраля РФ атаковали беспилотники. В результате их взрыва поврежден ЗРПК «Панцырь-С1», также двое российских оккупантов пострадали. Об этом сообщает Astra.



Как отмечается, четыре беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля. Дроны взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».





Известно, что ранения получили двое военнослужащих МО РФ, гражданские — не пострадали.



Ранее мы писали, что в Российской Федерации 29 февраля работала противовоздушная оборона, так как были слышны взрывы. Министерство обороны страны сообщило об уничтожении якобы одного беспилотника.