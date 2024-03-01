В Севастополе часть города осталась без электричества

Во временно оккупированном Севастополе часть города осталась без энергоснабжения. Об этом пишет Telegram-канал «Крым Сегодня».



Как пишут местные паблики на оккупированном полуострове, из-за аварии на электросетях обесточены оказались бухта Омега (частично), проспект Античный, улицы Челнокова и Павла Корчагина.



Так званый губернатор Севастополя Михаил Развожаев пока не прокомментировал отсутствие электричества в городе.



Напомним, в результате атаки 31 января на Севастополь неустановленная ракета ударила по военному аэродрому Бельбек.