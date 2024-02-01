Ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек в Севастополе — ASTRA

В результате атаки 31 января на Севастополь неустановленная ракета ударила по военному аэродрому Бельбек. Об этом сегодня пишет российский независимый телеграм-канал ASTRA, со ссылкой на свои источники.
По данным источников канала, вчера был атакован пункт связи воинской части 80159, которая, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому Бельбек.
«Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщила ASTRA.
Напомним, вчера очевидцы сообщали о пожаре в районе аэродрома Бельбек Севастополе. Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram подтвердил работу по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму.