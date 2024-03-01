У Севастополі частина міста залишилася без електрики

У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без енергопостачання. Про це пише Telegram-канал «Крим Сьогодні».



Як пишуть місцеві пабліки на окупованому півострові, через аварію на електромережах були знеструмлені: бухта Омега (частково), проспект Античний, вулиці Челнокова та Павла Корчагіна.



Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поки не прокоментував відсутність електрики у місті.



Нагадаємо, внаслідок атаки 31 січня на Севастополь невстановлена ракета вдарила по військовому аеродрому Бельбек.