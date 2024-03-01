В семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов

В этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора БПЛА. В учебных заведениях будет введена новая учебная программа — «Оператор гражданских дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Благодаря поддержке Евросоюза, закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии», — написал он.



По мнению Федоров, для Украины важно сейчас управлять гражданским дроном.



«Эти беспилотники используют при посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны», — резюмировал он.



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