У семи профтехах України можна буде вивчитися на оператора цивільних дронів

Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях можна буде вивчитися на оператора БПЛА. У навчальних закладах буде запроваджено нову навчальну програму — «Оператор цивільних дронів». Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Завдяки підтримці Євросоюзу, закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах ще більше розширити мережу профтехів та затвердити освітній стандарт, який дозволить повноцінно готувати учнів цієї професії», — написав він.



На думку Федоров, для України важливо зараз керувати цивільним дроном.



«Ці безпілотники використовують при посівній, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», — резюмував він.



Які спеціальності буде збережено для навчання на держбюджеті — читайте у матеріалі «Новин Донбасу» .