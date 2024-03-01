ГУР подтвердило успешную атаку на российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области

В Главном управлении разведки МОУ подтвердили повреждения российского зенитно ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в Белгородской области в результате атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», — говорится в сообщении.



Как отмечается, атака на российское ПВО произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района. После попадания комплекс выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили два российских оккупанта.



Напомним, «Панцирь-С1» предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Его стоимость составляет около 15 миллионов долларов.



Ранее мы писали, что российский Telegram-канал Astra cообщил, что Белгородскую область 29 февраля РФ атаковали беспилотники. В результате их взрыва поврежден ЗРПК «Панцырь-С1», также двое российских оккупантов пострадали.