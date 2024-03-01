ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області

У Головному управлінні розвідки МОУ підтвердили пошкодження російського зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у Білгородській області в результаті атаки. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневогго ураження пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, атака на російське ППО сталася поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району. Після влучення комплекс виведено з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат — поранення отримали два російські окупанти.



Нагадаємо, «Панцир-С1» призначений для прикриття військових та військово-промислових об'єктів. Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.



Раніше ми писали, що російський Telegram-канал Astra повідомив, що Білгородську область 29 лютого РФ атакували безпілотники. Внаслідок їх вибуху пошкоджено ЗРПК «Панцер-С1», також двоє російських окупантів постраждали.