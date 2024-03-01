На Авдеевском направлении россияне имеют локальные успехи: Тарнавский рассказал детали

Оккупационная армия РФ на Авдеевском направлении имеет локальные успехи, так как имеет преимущество и в оружии, и в живой силе. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп — вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действие новые резервы, имея некоторые локальные успехи», — отметил он.



По словам Тарнавского, на этом участке оперативная обстановка динамична. В свою очередь, Силы обороны продолжают ведение оборонной операции.



«Иногда восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты», — резюмировал генерал.



Ранее мы писали, что на Таврическом направления на протяжении минувших суток, 29 февраля, украинские военнослужащие ликвидировали 319 российских оккупантов. Также была уничтожена военная техника, в частности, 5 танков.