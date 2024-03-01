ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 300 оккупантов и пять танков: подробности

На Таврическом направления на протяжении минувших суток, 29 февраля, украинские военнослужащие ликвидировали 319 российских оккупантов. Также была уничтожена военная техника, в частности, 5 танков. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага в живой силе составили 319 человек. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 36 единиц без учета БпЛА. В частности, 5 танков, 13 ББМ, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО и 3 единицы спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или уничтожено 278 БпЛА разных типов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» россияне нанесли 36 авиаударов, провели 56 боевых столкновений и осуществили 1074 артобстрела.



В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» ситуация следующая:



На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 25 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.



В Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.



На Ореховском направлении украинскими военными отражена одна атака противника в районе Работино Запорожской области.



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