На Авдіївському напрямку росіяни мають локальні успіхи: Тарнавський розповів деталі

Окупаційна армія РФ на Авдіївському напрямі має локальні успіхи, оскільки має перевагу і в зброї, і в живій силі. Про це повідомив бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, збільшує чисельність штурмових груп — аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дію нові резерви, маючи деякі локальні успіхи», — зазначив він.



За словами Тарнавського, на цій ділянці оперативна ситуація динамічна. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції.



«Іноді відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, наглядові пункти», — резюмував генерал.



Раніше ми писали, що на Таврійському напрямку протягом минулої доби, 29 лютого, українські військовослужбовці ліквідували 319 російських окупантів. Також було знищено військову техніку, зокрема, 5 танків.