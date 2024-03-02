В Одессе российский дрон разрушил подъезд многоэтажки, есть жертвы

В Одессе разрушен подъезд дома в результате атаки дрона. Фото: ГСЧС

Ночью российский ударный дрон попал в многоэтажный дом в Одессе, в результате чего один подъезд разрушен до основания. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.



По состоянию на утро известно о двух погибших. Разбор завалов продолжается.

В Одесі БПЛА влучив у багатоповерховий будинок. Відомо про двох загиблих, розбір завалів триваєhttps://t.co/0cip7U1KZc pic.twitter.com/v7EFN8JQpS — Новини Донбасу (@novostidnua) March 2, 2024

Ранены семь человек, среди них один ребенок. Среди пострадавших также беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице.



Уточняется, что еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.