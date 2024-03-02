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В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви

02 березня 2024, 08:28

В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви

В Одесі зруйновано під'зд будинку внаслідок атаки дрона. Фото: ДСНС В Одесі зруйновано під'зд будинку внаслідок атаки дрона. Фото: ДСНС

Вночі російський ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок в Одесі, внаслідок чого один під'їзд зруйнований вщент. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Станом на ранок відомо про двох загиблих. Розбір завалів продовжується.

Поранено семеро людей, серед них одна дитина. Серед постраждалих також вагітна жінка, яка в середньому тяжкість у лікарні.

Уточнюється, що ще троє людей із численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у тяжкому стані, решта двоє — у стані середньої тяжкості. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.

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