В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви

В Одесі зруйновано під'зд будинку внаслідок атаки дрона. Фото: ДСНС

Вночі російський ударний дрон влучив у багатоповерховий будинок в Одесі, внаслідок чого один під'їзд зруйнований вщент. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Станом на ранок відомо про двох загиблих. Розбір завалів продовжується.

В Одесі БПЛА потрапив у багатоповерховий будинок. Відомо про двох загиблих, розбір завалів триває https://t.co/0cip7U1KZc pic.twitter.com/v7EFN8JQpS — Новини Донбасу (@novostidnua) March 2, 2024

Поранено семеро людей, серед них одна дитина. Серед постраждалих також вагітна жінка, яка в середньому тяжкість у лікарні.



Уточнюється, що ще троє людей із численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у тяжкому стані, решта двоє — у стані середньої тяжкості. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.