Обстрелы Донетчины: за сутки ВС РФ ранили четырех человек

Российские оккупанты за минувшие сутки, 2 марта, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак четверо жителей региона пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 2 марта россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Мирнограде и 1 в Берестках», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1875 человек, еще 4641 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что под завалами многоэтажки в Одессе обнаружили тело погибшего. Таким образом, по состоянию на утро 3 марта в результате удара дроном девять людей погибли.