Обстріл Донеччини: за добу ЗС РФ поранили чотирьох людей

Російські окупанти минулої доби, 2 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак четверо жителів регіону постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 2 березня росіяни поранили 4 мешканців Донецької області: 3 у Мирнограді та 1 у Берестках», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1875 осіб, ще 4641 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіло загиблого. Таким чином, станом на ранок 3 березня внаслідок удару дроном дев'ятеро людей загинули.