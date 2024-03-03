Оккупанты за последние сутки девять раз сбросили химическое оружие на позиции Сил обороны

Российская армия за минувшие сутки, 2 марта, сбросили на одно из направлений химическое оружие. К слову, россияне не в первый раз используют химические вещества. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.



По его словам, за сутки было девять сбросов химического оружия. Почти все они были на Запорожском направлении.



«Россияне совершили 950 обстрелов, в том числе девять сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия», — сказал он, отметив, что это нарушение конвенции о применении химического оружия.



Спикер добавил, что данное средство, которое использовали оккупанты, зачастую применяется правоохранительными органами для разгона митингов.



Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский еще в начале февраля сообщил, что российские оккупанты все чаще используют химические атаки. В частности, предположительно, россияне применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином, что приводит к гибели.