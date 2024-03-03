Окупанти за останню добу дев`ять разів скинули хімічну зброю на позиції Сил оборони

Російська армія минулої доби, 2 березня, скинула на один з напрямків хімічну зброю. До речі, росіяни не вперше використовують хімічні речовини. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.



За його словами, за добу було 9 скидів хімічної зброї. Майже всі вони були на Запорізькому напрямку.



«Росіяни здійснили 950 обстрілів, у тому числі дев'ять скидів з безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії», — сказав він, зазначивши, що це порушення конвенції про застосування хімічної зброї.



Спікер додав, що цей засіб, який використовували окупанти, найчастіше застосовується правоохоронними органами для розгону мітингів.



Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський ще на початку лютого повідомив, що російські окупанти все частіше використовують хімічні атаки. Зокрема, імовірно, росіяни застосовують на фронті гранати К-51 із хлорпікрином, що призводить до загибелі.