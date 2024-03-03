«Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс»

Донецкий «Шахтер» в 19-м туре Украинской премьер-лиги обыграл криворожский «Кривбасс», который к этому матчу подошел в статусе лидера турнирной таблицы. Поединок во Львове завершился со счетом 5:2.



На 9-й минуте Юхим Конопля вывел «Шахтер» вперед.

«Кривбасс» сумел сравнять счет на 20-й минуте благодаря голу Аду Принса.

Спустя две минуты «оранжево-черные» снова вышли вперед: гол забил Дмитрий Крыськив.

На 57-й минуте «Кривбасс» остался в меньшенстве. Хрвое Илич был удален с поля за фол с риском нанесения травмы.



Артем Бондаренко сделал счет 3:1 на 68-й минуте.

Більярдний удар Артема Бондаренка



Яка краса Гол півзахисника в матчі з «Кривбасом» #Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/Ext9C7sD2k — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 3, 2024

На 82-й минуте Дмитрий Крыськив оформил дубль — 4:1 в пользу «Шахтера».

Дмитро Криськів оформив дубль у матчі з «Кривбасом»



Like a Boss #Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/CWEyAOo6NA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 3, 2024

Через три минуты криворожский клуб сократил отставание в счете - гол забил Тимур Стецков. На 90+3 минуте Лассина Траоре сделал счет 5:2.



Теперь «Шахтер» поднялся на третье место в таблице, набрав 35 очков при 17 сыгранных матчах. Выше только «Кривбасс» с 37 очками и «Днепр-1» с 38-ми, однако эти команды уже провели 19 игр в чемпионате.