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«Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс»

03 марта 2024, 19:54

«Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс»

«Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс»

Донецкий «Шахтер» в 19-м туре Украинской премьер-лиги обыграл криворожский «Кривбасс», который к этому матчу подошел в статусе лидера турнирной таблицы. Поединок во Львове завершился со счетом 5:2.

На 9-й минуте Юхим Конопля вывел «Шахтер» вперед.

«Кривбасс» сумел сравнять счет на 20-й минуте благодаря голу Аду Принса.

Спустя две минуты «оранжево-черные» снова вышли вперед: гол забил Дмитрий Крыськив.

На 57-й минуте «Кривбасс» остался в меньшенстве. Хрвое Илич был удален с поля за фол с риском нанесения травмы.

Артем Бондаренко сделал счет 3:1 на 68-й минуте.

На 82-й минуте Дмитрий Крыськив оформил дубль — 4:1 в пользу «Шахтера».

Через три минуты криворожский клуб сократил отставание в счете - гол забил Тимур Стецков. На 90+3 минуте Лассина Траоре сделал счет 5:2.

Теперь «Шахтер» поднялся на третье место в таблице, набрав 35 очков при 17 сыгранных матчах. Выше только «Кривбасс» с 37 очками и «Днепр-1» с 38-ми, однако эти команды уже провели 19 игр в чемпионате.

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