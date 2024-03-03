«Шахтар» розгромив лідера УПЛ «Кривбас»

«Шахтар» здобув перемогу. Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» у 19-му турі Української прем'єр-ліги обіграв криворізький «Кривбас», який до цього матчу підійшов у статусі лідера турнірної таблиці. Поєдинок у Львові завершився з рахунком 5:2.



На 9-й хвилині Юхим Конопля вивів «Шахтар» уперед.

«Кривбас» зумів зрівняти рахунок на 20-й хвилині завдяки голу Аду Прінса.

За дві хвилини «помаранчево-чорні» знову вийшли вперед: гол забив Дмитро Криськів.

На 57-й хвилині «Кривбас» залишився в меншості. Хрвоє Ілича було видалено з поля за фол з ризиком завдання травми.



Артем Бондаренко зробив рахунок 3:1 на 68-й хвилині.

Більярдний удар Артема Бондаренка



Яка краса Гол півзахисника в матчі з «Кривбасом» #Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/Ext9C7sD2k — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 3, 2024

На 82-й хвилині Дмитро Криськів оформив дубль — 4:1 на користь «Шахтаря».

Дмитро Криськів оформив дубль у матчі з «Кривбасом»



Like a Boss #Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/CWEyAOo6NA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 3, 2024

Через три хвилини криворізький клуб скоротив відставання у рахунку — гол забив Тимур Стецьков.



На 90+3 хвилині Лассіна Траоре зробив рахунок 5:2.



Тепер «Шахтар» піднявся на третє місце у таблиці, набравши 35 очок за 17 зіграних матчів. Вище лише «Кривбас» із 37 очками та «Дніпро-1» із 38-ми, проте ці команди вже провели 19 ігор у чемпіонаті.