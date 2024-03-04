Россияне за сутки обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины авиабомбами, «Искандерами», артиллерией и «Градами»

Россияне ударили по Донетчине. Фото: полиция

Донецкая область за минувшие сутки, 3 марта, испытала 1556 ударов, было зафиксировано 10 попаданий по жилому сектору. В результате атак есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиции.



«Россияне обстреляли 9 населенных пунктов: города Курахово, Покровск, Северск, поселок Очеретино, села Заветное, Калиново, Камышевка, Николаевка, Новоселовка Первая. Повреждены 65 гражданских объектов - 32 жилых дома, детсад, школу, кафе, магазины, церковь, админздания, 19 автомобилей и экскаватор, газопровод, канализацию», — говорится в сообщении.





Ситуация в регионе следующая:



По Покровску Россия ударила ракетой «Искандер-М» - ранила троих человек, повредила 4 многоквартирных дома, магазин, 12 гражданских авто и коммуникации.





На крышу жилого дома в Курахово оккупанты сбросили управляемую авиабомбу мощностью 500 кг. Ранены 16 человек, из них два ребенка – 17-летняя девушка и 15-летний парень. Разрушения получили 15 многоквартирных домов и автомобили.





Авиаудар бомбой КАБ-100 захватчики нанесли по Николаевке Покровского района. Задокументировано 11 повреждений гражданской инфраструктуры, среди которых 2 многоквартирных и 2 частных дома.



В селе Заветное в результате попадания КАБ-250 повреждено 7 домов.



Ранее мы писали, что оккупанты за 3 марта обстреливали Донецкую область. В результате ударов 19 гражданских пострадали.