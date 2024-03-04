Росіяни за добу обстріляли 9 населених пунктів Донеччини авіабомбами, «Іскандерами», артилерією та «Градами»

Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: поліція

Донецька область минулої доби, 3 березня, зазнала 1556 ударів, було зафіксовано 10 влучень по житловому сектору. Внаслідок атак є постраждалі. Про це повідомили у поліції.



«Росіяни обстріляли 9 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селище Очеретине, села Завітне, Калинове, Комишівка, Миколаївка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 65 цивільних об’єктів - 32 житлових будинки, дитсадок, школу, кафе, магазини, церкву, адмінбудівлі, 19 автомобілів та екскаватор, газопровід, каналізацію», — йдеться у повідомленні.





Ситуація у регіоні така:



По Покровську Росія вдарила ракетою «Іскандер-М» - поранила трьох людей, пошкодила 4 багатоквартирних будинки, магазин, 12 цивільних авто, комунікації.





На дах житлового будинку в Кураховому окупанти скинули керовану авіабомбу потужністю 500 кг. Поранено 16 людей, з них дві дитини – 17-річна дівчина та 15-річний хлопець. Руйнувань зазнали 15 багатоквартирних будинків, автомобілі.





Авіаудар бомбою КАБ-100 ворог завдав по Миколаївці Покровського району. Задокументовано 11 пошкоджень цивільної інфраструктури, серед яких 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.



У селі Завітне внаслідок влучання КАБ-250 пошкоджено 7 осель.



Раніше ми писали, що окупанти за 3 березня обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ударів 19 цивільних постраждали.