За уничтоженную военную технику РФ в Украине намерены выплачивать премии: названы суммы

В парламенте Украины рассматривают законопроект о премиях для бойцов ВСУ за уничтоженную российскую бронетехнику. В Минобороны и военном командовании поддерживают идею. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии агентству Укринформ.
По словам секретаря, предлагается установление денежные выплаты за уничтоженную или захваченную вражескую технику.
Выплаты за уничтоженную российскую технику:
танк — 200-370 000 грн;
САУ или РСЗО — 200-370 000 грн;
БМД или БМП, БТР, командно-штабная машина, артиллерийская установка — 30-100 000 грн;
бронемобили или грузовики — 10-30 000 грн;
ЗРК — 200-370 000 грн;
радары ПВО — 200-370 000 грн;
средства контрбатарейной борьбы — 30-150 000 грн;
РЭБ — 30-150 000 грн;
разведывательные БПЛА или ударные БПЛА — 30-100 000 грн;
ракеты: крылатые/баллистические — 100 000 грн;
самолет — 500 000 грн;
боевой вертолет — 300 000 грн;
комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 грн;
корабль — 300-500 000 грн.
Предусмотрены и единоразовые выплаты военным, заключившим или продлившим контракты в ВСУ после начала полномасштабной войны на срок не менее трех лет, либо же до окончания боевых действий:
для солдат — 120 000 грн;
для сержантов и старшин — 160 000 грн;
для офицеров — 200 000 грн.
те, у кого есть право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или здоровью, но остается служить, могут получить ежемесячную надбавку — 10 000 грн.
Напомним, ранее «Новости Донбасса» рассказывали о преимуществах и недостатках экономического бронирования военнообязанных в Украине.