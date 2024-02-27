Экономическое бронирование военнообязанных. В чем преимущества и недостатки

Законопроект №10449. Коллаж: Новости Донбасса

В субботу, 24 февраля 2024, исполнилось ровно два года с момента полномасштабного вторжения армии РФ в Украину и более десяти лет с аннексии Крымского полуострова.



Наши военные испытывают острую нехватку боеприпасов и техники, а задержка помощи от США уже повлияла на ситуацию на фронте, которая ознаменовалась потерей Авдеевки.



Поэтому украинскому обществу не стоит исключать вариант, когда главным помощником ВСУ останется население Украины. Для поддержки боеспособной армии необходимы люди и деньги на их содержание.



С этим должен помочь новый законопроект об усилении мобилизации, который 7 февраля Верховная Рада одобрила в первом чтении.



В законопроект №10449 уже подали более 1300 правок, профильному комитету может потребоваться неделя для их рассмотрения.

Пока Украина теряет потенциальных военнообязанных и деньги

В ожидании нового закона, который позволит людям понять, каким образом они смогут пройти подготовку, чтобы стать частью Вооруженных сил Украины или внести свой вклад в защиту страны, работая и оплачивая налоги.



Нередко в отчетах правоохранительных органов можно прочитать, как заблокированы очередные схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.



Сумы для незаконного пересечения границы варьируются от нескольких тысяч долларов до десяти, смотря кто выступает посредником.



К примеру пограничники и полицейские в Одесской области разоблачили «Божественную» схему представителей московкой церкви, которые помогали военнообязанным переправляться заграницу.



Или жена военнообязанного была уверена, что взятка в 2000 долларов, данная инспектору-пограничнику, поможет «решить вопрос» пересечения государственной границы.



По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, всего начато около 9 тысяч производств в отношении людей, которые избегают ТЦК.



Таким образом в законе о мобилизации должен появится механизм экономического бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву, и чтобы они не тратили зря деньги для нелегального пересечения границы, а оставались и помогали Силам обороны.

Особенности экономического бронирования от мобилизации

«Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство», — сказал Владимир Зеленский.



Он уточнил, что важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.



«Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей», — отметил глава государства.







По словам президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.



Военные заявили ранее о необходимости мобилизации в 500 тысяч человек, по оценкам экономкомитета это дополнительно требует примерно 500 миллиардов гривен.



По состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически находятся 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации. Именно столько мужчин от 25 до 60 лет имеют регистрационный номер налогоплательщика — ИНН.



Инициативная группа в Раде, собранная главой экономического комитета Дмитрием Наталухой, провела свои расчеты. Согласно им, из общей цифры потенциальных мобилизованных следует сразу исключить около 50% людей.



Почти три миллиона мужчин остались на оккупированных с 2014 года территориях, примерно миллион находится за границей и еще не менее 1,5 миллиона имеют разные группы инвалидности.



По сути, реально мобилизовать можно только две категории людей. Первая — ориентировочно 2,8 миллиона официально трудоустроенных людей и почти 0,6 миллиона активных ФЛП.



Вторая категория — мужчины, которые находятся в Украине, однако о которых государству не известно вообще ничего, кроме ИНН: они нигде не работают, не платят налогов, не служат в армии и т. д. Они просто есть. И их целая армия — почти 950 тысяч, пишет «Украинская правда».

Военнообязанные украинцы 25-60 лет. Фото: pravda.com

Отмечается, что ТЦК гораздо проще прийти на завод, дать план и по списку раздать повестки. Но после двух лет войны, ситуация на многих предприятиях критическая.



Однако на встречах крупные предприятия говорят о том же — что они реально могут стать, потому что не хватает людей.



«Поэтому и бизнесу, и обществу надо дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает "в белую", и потому их видно. А чтобы все понимали, что сейчас такое время: или ты работаешь на бюджет, и так поддерживаешь армию, или ты служишь в армии. Третьего не дано», — подтвердил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.



Из такой установки и возникла идея экономического бронирования, когда предприятия получают возможность забронировать своих работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет.

Стоимость «брони»: один воюет — четверо работают

По данным Шурмы, вооружение и денежное довольствие одного мобилизованного, где-то 80 тысяч гривен на одного в месяц. Поэтому в тылу 4–5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджет этими деньгами.



По такой логике, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.



Нижняя «граница входа», которая позволит претендовать на экономическое бронирование — 30–35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые вычеты работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.



Эта модель имеет два плюса: ее легко администрировать через налоговую, не нужно придумывать ничего нового, а во-вторых, она может способствовать выходу бизнеса из серой зоны.



Чтобы обеспечить свою работу, компании лучше воспользоваться простым белым механизмом, а не рисковать ежедневно потерять критических работников.



Есть у этой концепции и недостатки. Для больших городов 35 тысяч гривен зарплаты в целом реальный показатель.



Впрочем, уже вне областных центров это может быть проблематично. Поэтому есть риск, что малые бизнесы на периферии, наоборот, уйдут в тень, потому что не потянут такой налоговой нагрузки.



Проект, разрабатываемый группой Наталухи базируется на внедрении нового специального налога. Если работодатель хочет подать работников на экономическую «бронь», то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.



Эта модель позволяет аккумулировать дополнительные деньги в определенный спецфонд, который можно тратить только на оборону.



Однако в Федерации работодателей подчеркивают, что обе названные суммы — зарплата в 35 тысяч или 20 тысяч сбор с работодателя — недостижимы для большинства их членов.



Члены ФРУ готовы платить за бронь, но где-то в районе шести тысяч гривен в месяц за работника.

Потенциальные поступления в бюджет от владельцев экономброни. Фото: pravda.com

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха настаивает на том, что бронь – это увеличение военного сбора, а не конкуренция с мобилизацией за людей.



Хотя приоритетом является обеспечение ВСУ необходимым им количеством мобилизованных. В том числе – чтобы обеспечить ротацию.



«У призыва, кроме сугубо человеческого фактора, есть еще один, о котором мало кто говорит – экономический. Это – задача аккумулировать финансовые ресурсы, чтобы: а) сама мобилизация произошла, б) у военных был бюджет на покрытие собственных нужд. Ведь мобилизация влечет дополнительную нагрузку на бюджет и для обеспечения ее эффективности мы должны найти общее поле с обеспечивающими этот бюджет предпринимателями. То есть, еще раз – мы ищем деньги именно на мобилизацию», - уточнил Наталуха.



Он также добавил, что вокруг законопроекта о мобилизации разгорелось много дискуссий, где есть справедливые замечания и предложения, а есть откровенная ложь и манипуляция.







По мнению главы комитета ВРУ по вопросам экономразвития нарратив про бронирование, которое рождает «войну для бедных», потому что не у всех есть деньги, чтобы его оплатить - искусственный и не соответствует действительности.



Цель таких вбросов – деморализовать и военных, и гражданских.



«Я не стану даже вспоминать тот факт, что в ВСУ очень конкурентная белая ЗП, почти вдвое выше средней по стране, даже если ты не на "нуле". Поэтому наши защитники точно не "бедны", не стоит их унижать. В определенном смысле ВСУ сегодня – очень конкурентный работодатель в Украине и с позиции зарплат и возможности легально уехать за границу в командировку или отпуск», - объясняет Наталуха.



Он также отметил, что коррупционеры уже откупились давно и им плевать на эту страну, на людей, защищающих ее.



«Они плевать хотели и на экономику, и на ВСУ, и на всех нас вместе взятых. Мы же говорим о кратном увеличении бизнесом финансирования ВСУ при возможности сохранения критических сотрудников, которые как раз позволяют бизнесу больше тратить на оборону», - говорится в посте главы комитета экономразвития.



Платное бронирование, по его словам должно снизить инфляционные риски, а за увеличение военного сбора государство получает средства, которые не критичны для бизнеса, а значит могут пойти как на сбережения, так и не вывод капитала, то есть средства, которые бы не факт, что работали в украинской экономике.

Какие риски несет недоработанный законопроект об усилении мобилизации

Стоит отметить, что Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал обновленную версию правительственного законопроекта о мобилизации содержащей коррупционные риски.



Об этом сообщила в Facebook народная депутатка Виктория Сюмар. Она добавила, что МО и ГШ фактически признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной.







По сути, военнослужащий через 36 месяцев получает право лишь написать рапорт об увольнении. Но решение, кого и когда демобилизовать будет решать ставка Верховного главнокомандующего.



«Комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без какой-либо четкости. И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода», - заявила Сюмар.



Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) также просила Раду не принимать правительственный законопроект №10449 без доработок из-за ряда противоречивых норм.



По мнению руководительницы департамента комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктории Куликовой, в военное время возникает много новых вызовов не только для государства и ВСУ, но и для украинских компаний.



«Среди таких вызовов риск мобилизации ключевых сотрудников, без которых то или иное критически важное предприятие не может продолжать функционировать, и ограничения в передвижении, в частности, речь идет о бизнес-командировке за границу и вопросе военного учета женщин», - ранее заявила Виктория Куликова.



EВА призывает дополнительно предусмотреть бронирование сотрудников, не относящихся к критически важным предприятиям.



К тому же, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что законопроект мобилизации не отвечает нормам Конституции Украины.



«Однако это должно отвечать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека. К сожалению, правительственный законопроект №10449 по правилам мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм», — отметил уполномоченный ВРУ по правам человека.



Ожидается, что обновленный законопроект о мобилизации №10449 будет вынесен на голосование во втором чтении уже на следующей неделе после того, как будут рассмотрены все поправки.