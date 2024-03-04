За знищену військову техніку РФ в Україні мають намір виплачувати премії: названі суми

У парламенті України розглядають законопроект про премії для бійців ЗСУ за знищену російську бронетехніку. У Міноборони та військовому командуванні підтримують ідею. Про це повідомив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі агентству Укрінформ.

За словами секретаря, пропонується встановлення грошових виплат за знищену або захоплену техніку окупантів.

Виплати за знищену російську техніку:

танк — 200-370 000 грн;

САУ або РСЗВ — 200-370 000 грн;

БМД чи БМП, БТР, командно-штабна машина, артилерійська установка — 30-100 000 грн;

бронемобілі або вантажівки — 10-30 000 грн;

ЗРК — 200-370 000 грн;

радари ППО — 200-370 000 грн;

засоби контрбатарейної боротьби — 30-150 000 грн;

РЕБ — 30-150 000 грн;

розвідувальні БПЛА або ударні БПЛА — 30-100000 грн;

ракети: крилаті/балістичні — 100 000 грн;

літак — 500 000 грн;

бойовий вертоліт — 300 000 грн;

комплекс далекого візуального спостереження – 30 000 грн;

корабель — 300-500 000 грн.

Передбачені і одноразові виплати військовим, які уклали або продовжили контракти у ЗСУ після початку повномасштабної війни на строк не менше трьох років, або ж до закінчення бойових дій:

для солдатів — 120 000 грн;

для сержантів та старшин — 160 000 грн;

для офіцерів — 200 000 грн.

ті, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи здоров'ям, але залишається служити, можуть отримати щомісячну надбавку — 10 000 грн.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» розповідали про переваги та недоліки економічного бронювання військовозобов'язаних в Україні.