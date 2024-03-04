По Купянску впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов про Купянск. Фото: кадр из видео

Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар КАБ с кассетными зарядами, рассказал в студии Национального марафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.







«Это увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу гражданским людям. Именно поэтому выносим в Совет обороны области вопросы принудительной эвакуации семей с детьми», — заявил Синегубов.



Он также добавил, что в области продолжают строительство фортификационных сооружений, переходя к третьему этапу.



Напомним, 28 февраля, оккупационная армия РФ обстреляла Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами ФАБ-500.