Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов про Куп'янськ. Фото: кадр із відео

Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами, розповів у студії Національного марафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.







«Це збільшує зону враження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей. Саме тому виносимо на Раду оборони області питання примусової евакуації родин з дітьми», - заявив Синєгубов.



Він також додав, що в області продовжують будівництво фортифікаційних споруд, переходячи до третього етапу.



Нагадаємо, 28 лютого окупаційна армія РФ обстріляла Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами ФАБ-500.