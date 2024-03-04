Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами, розповів у студії Національного марафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Це збільшує зону враження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей. Саме тому виносимо на Раду оборони області питання примусової евакуації родин з дітьми», - заявив Синєгубов.
Він також додав, що в області продовжують будівництво фортифікаційних споруд, переходячи до третього етапу.
Нагадаємо, 28 лютого окупаційна армія РФ обстріляла Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами ФАБ-500.