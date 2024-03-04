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По Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами

04 березня 2024, 16:40

По Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов про Куп'янськ. Фото: кадр із відео Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов про Куп'янськ. Фото: кадр із відео

Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами, розповів у студії Національного марафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Це збільшує зону враження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей. Саме тому виносимо на Раду оборони області питання примусової евакуації родин з дітьми», - заявив Синєгубов.

Він також додав, що в області продовжують будівництво фортифікаційних споруд, переходячи до третього етапу.

Нагадаємо, 28 лютого окупаційна армія РФ обстріляла Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами ФАБ-500.

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авіаудар КАБ-500 КАБ з касетними зарядами
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