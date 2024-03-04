Украинским пенсионерам на временно оккупированных территориях оккупанты обещают одноразовую выплату в размере 5 тысяч российских рублей при условии подписи избирательного бюллетеня. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

«Россияне осуществляют обход помещений и предлагает «гуманитарную помощь», но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта РФ», — информируют в ЦНС

Отмечается, что такие действия направлены на завышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию.