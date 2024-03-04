РФ підкуповує пенсіонерів на окупованій території, щоб ті голосували на «виборах»— ЦНС

Українським пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях окупанти обіцяють одноразову виплату у розмірі 5 тисяч російських рублів за умови підпису виборчого бюлетеня. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

«Росіяни здійснюють обхід приміщень та пропонує «гуманітарну допомогу», але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта РФ», - інформують ЦНС

Наголошується, що такі дії спрямовані на завищення явки, яка за задумом Кремля має легалізувати окупацію.