Карта: Deep State

Армия РФ сосредотачивает очень значительные резервы в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире «Радио Свобода».

По его словам, по состоянию на сейчас Новопавловское — одно из «горячих» направлений на фронте, россияне перебрасывают на это направление подкрепления, чтобы взять село.

«Там ежедневно больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях — 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова совсем», — сказал Лиховый.