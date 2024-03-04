Росіяни перекидають резерви, щоб узяти Новомихайлівку - ОСУВ «Таврія»

Карта: Deep State

Армія РФ зосереджує дуже значні резерви у районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховий в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, станом на зараз Новопавлівське — один із «гарячих» напрямків на фронті, росіяни перекидають на цей напрямок підкріплення, щоби взяти село.

«Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямі. Ось, наприклад, учора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях — 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, проте не має успіху від слова зовсім», - сказав Лиховий.