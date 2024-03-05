В Белгородской области БпЛА атаковал нефтебазу: начался пожар

Сегодня, 5 марта, в селе Долгое Белгородской области с помощью БпЛА была атакована Губкинская нефтебаза. Об этом написал российский Telegram-канал «112».



По информации Telegram-канал, после атаки на территории предприятия начался пожар. О возникшем пожаре заявил и местный губернатор Вячеслав Гладков.



«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал он.



Белгородское МЧС в свою очередь сообщило о ракетной опасности и попросило по возможности оставаться дома местных жителей, а также не подходить к окнам.



Ранее в оборонном ведомстве оккупантов уточнили, что якобы ПВО сбила все три дрона над территорией Белгородской области.