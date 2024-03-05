Белгородская область РФ снова подверглась атаке дронов

Сегодня ночью, 5 марта, в российской Белгородской области работала противовоздушная оборона. В Министерстве обороны сообщили об атаке трех дронов.



«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве уточнили, что якобы ПВО сбила все три дрона над территорией Белгородской области.



Ранее мы писали, что 4 марта в российской Брянской области были слышны взрывы. Позже стало известно, что над регионом якобы сбит один дрон.