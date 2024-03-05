У Білгородській області БпЛА атакував нафтобазу: почалася пожежа

Сьогодні, 5 березня, у селі Довге Білгородської області за допомогою БпЛА було атаковано Губкінську нафтобазу. Про це написав російський Telegram-канал «112».



За інформацією Telegram-каналу, після атаки на території підприємства почалася пожежа. Про пожежу заявив і місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.



«НП у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає», - написав він.



Білгородське МНС своєю чергою повідомило про ракетну небезпеку та попросило по можливості залишатися вдома місцевих жителів, а також не підходити до вікон.



Раніше в оборонному відомстві окупантів уточнили, що нібито ППО збило всі три дрони над територією Білгородської області.