Оккупанты совершили за сутки 178 обстрелов Луганщины, атакуют из авиации — ОВА

Российские захватчики продолжают активно атаковать населенные пункты Луганской области из авиации, за сутки совершено 178 обстрелов. Под огонь попали Белогоровка, Твердохлебово, Новоегоровка и Макеевка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«За сутки совершено 178 обстрелов — зафиксировано применение 597 снарядов. Захватчики не оставляют попыток добиться успеха в Белогоровке. Однако — не удается. Вражеские штурмы там были и вчера. Их поддерживала авиация россиян – этот населенный пункт получил удары с неба», — написал он.



По словам Лысогора, Твердохлебово и Новоегоровку оккупанты обстреляли по всей линии фронта. Также есть попадание в районе Макеевки.



Ранее мы писали, что в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Луганской области отсутствует электричество, водоснабжение и газ. Оккупационные власти ранее громко заявляли о восстановлении, однако пока все тщетно. О том, как живут местные жители Луганщины — читайте в интерьвю главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.