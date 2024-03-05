Окупанти здійснили за добу 178 обстрілів Луганщини, атакують з авіації — ОВА

Російські загарбники продовжують активно атакувати населені пункти Луганської області з авіації, за добу здійснено 178 обстрілів. Під вогонь потрапили Білогорівка, Твердохлібово, Новоєгорівка та Макіївка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«За добу здійснено 178 обстрілів — зафіксовано застосування 597 снарядів. Загарбники не залишають спроб досягти успіху в Білогорівці. Однак не вдається. Ворожі штурми там були й учора. Їх підтримувала авіація росіян – цей населений пункт отримав удари з неба», — написав він.



За словами Лисогора, Твердохлібово та Новоєгорівку окупанти обстріляли по всій лінії фронту. Також є попадання у район Макіївки.



Раніше ми писали, що у деяких тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області відсутня електрика, водопостачання та газ. Окупаційна влада раніше голосно заявляла про відновлення, проте поки що все марно. Про те, як живуть місцеві жителі Луганщини — читайте в інтерв'ю голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.