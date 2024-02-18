Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди

В некоторых временно оккупированных населенных пунктах Луганской области отсутствует электричество, водоснабжение и газ. Оккупационные власти ранее громко заявляли о восстановлении, однако пока все тщетно. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в интервью «Новостям Донбасса».



«Мы видим притеснения наших граждан и то, что вообще ничего не делается для людей. Наверное, наиболее вопиющая и ужасная ситуация — это Лисичанск, Рубежное. Если раньше, например, по Лисичанску рассказывали, что будут возобновлены и водоснабжение, и теплоснабжение, и газоснабжение, то на данный момент оккупационные власти уже даже не обещают этого», — отметил он.



Кроме того, по словам Лысогора, плохо обстоят дела с водоснабжением, так как Белогоровская станция полностью разрушена из-за обстрелов.



«Восстановить ее враг не собирается, и сейчас это невозможно в связи с активными боевыми действиями. Для воды используются только остатки наших, скажем так, скважин, которые еще украинские власти построили, как резервные», — уточнил он.



Глава региона подчеркнул, что людям привозят техническую воду, которую невозможно использовать для питания или питья без проведения мероприятий дезинфекции.



«О свете, об отоплении я вообще молчу. Если сначала поднимался вопрос, что после выборов сразу мы вам это сделаем, то ничего из этого сделано не было. Такая тяжелая ситуация. Люди просто брошены на произвол судьбы», — сказал чиновник.



На оккупированных территориях сейчас происходят некоторые восстановления: замена канализации, утепление каких-то домов и ремонт водоснабжения, который происходит на оккупированных с 2014 года территориях.



«Например, Луганск, в котором действительно водоснабжающая система была устаревшей и нуждалась в ремонте. Десять лет вообще ничего не делалось, сейчас оно начало рвать, и они экстренными путями пытаются ремонтировать. Что касается территорий, оккупированных в 2022 году, мы видим помощь, скажем так, шефов, которых закрепили за Луганской областью. В конце 2022 — в начале 2023 года заехали там бригады. Кончилось тем, что вырезали трубы, батареи в домах, сняли окна и уехали», — резюмировал Лысогор.

Напомним, в марте 2023 года оккупационные власти РФ заявляли, что химический завод «Азот» в захваченном Северодонецке готов к запуску. При этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сказал, что запустить предприятие не выйдет.