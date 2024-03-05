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В оккупированном Мелитополе открылся «Центр тестирования иностранных граждан»

05 марта 2024, 10:10

В оккупированном Мелитополе открылся «Центр тестирования иностранных граждан»

Во временно оккупированном Мелитополе открылся «Центр тестирования иностранных граждан», информирует «Інформаційний Спротив».

Местные СМИ сообщили об открытии центра для легализации гастарбайтеров на временно оккупированных территориях Украины.

«Оккупанты решили, что иностранцы в этом Центре будут сдавать комплексный экзамен на знание русского языка, истории и законов рф. При условии успешной сдачи экзамена иностранным гражданам будут выдавать "сертификаты". Этот "документ" позволит легализовать пребывание на оккупированных территориях, получить "вид на жительство" и "право" на работу в неподконтрольной части Запорожской области», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне придумали новый способ обворовывания местных жителей на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Украинцам рассылают «письма счастья» с требованием, так сказать, «добровольно» сообщить оккупационным властям об имуществе, которое находится в собственности.

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