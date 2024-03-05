В окупованому Мелітополі відкрився «Центр тестування іноземних громадян»

У тимчасово окупованому Мелітополі відкрився «Центр тестування іноземних громадян», інформує «Інформаційний Спротив».



Місцеві ЗМІ повідомили про відкриття центру для легалізації заробітчан на тимчасово окупованих територіях України.



«Окупанти вирішили, що іноземці в цьому Центрі складатимуть комплексний іспит на знання російської мови, історії та законів Росії. За умови успішного складання іспиту іноземним громадянам видаватимуть "сертифікати". Цей "документ" дозволить легалізувати перебування на окупованих територіях, отримати "вид на проживання" та "право" на роботу в непідконтрольній частині Запорізької області», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, росіяни вигадали новий спосіб обкрадання місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).



Українцям розсилають «листи щастя» з вимогою, так би мовити, «добровільно» повідомити окупаційну владу про майно, яке перебуває у власності.