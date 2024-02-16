Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь

Россияне придумали новый способ обворовывания местных жителей на временно оккупированных территориях (ВОТ). Украинцам рассылают «письма счастья» с требованием так сказать «добровольно» сообщить оккупационным властям об имуществе, которое находится в собственности.



От людей требуют копии документов и данные о владельцах, прописанных и проживающих в квартире, пишет ЦНС.



Также украинцы должны согласиться на обработку персональных данных. Это позволит захватчикам увеличить перечень так называемого «бесхозяйственного имущества» и «отжать» его у жителей временно оккупированных территорий, покинувших регион из-за войны.



Оккупанты не признают доверенности и требуют, чтобы владелец недвижимости указал там страну, где расположена недвижимость. Однако в украинских документах сделать это невозможно.



В результате владельцу имущества нужно вернуться на ВОТ, где его ждет фильтрация. Не все наши люди идут на подобный риск. Это позволяет оккупантам увеличить количество «бесхозяйственного имущества» и забрать его у родственников, покинувших регион.



«Те жители, которые не принесли документы на квартиру лично — это все жилье национализировано, оно передается в специальный фонд созданный врагом и после того, как он из этого специального фонда будет раздавать жилье приезжим гастролерам на временно оккупированных территориях», — рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



По словам Федорова, это массовая практика, потому что более 50 процентов ранее населявших оккупированные города, выехали с ВОТ и не могут собственноручно прийти и передать свои документы.



Российские оккупанты уже запустили в «отжатые» квартиры риэлторов, которые занимаются рекламой украденной жилплощади, чтобы найти потенциальных покупателей.



«Иногда просто срезают завесы на входной двери и соответственно заходят в квартиру. Это не только во временно оккупированном Мариуполе, он привлекательнее просто, потому что там море есть, соответственно такое есть и в Бердянске. Я хочу сказать, что офис Восточной правозащитной группы в Лисичанске. Так же туда зашли, провели там обыски ФСБ и, соответственно, они конфисковали и это помещение принадлежит оккупационной администрации», — рассказал правозащитник, адвокат и основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



После освобождения территорий все имущественные права вернутся собственникам, а каждый причастный к процессу грабежа украинцев понесет ответственность, как это было на освобожденных районах Харьковской и Херсонской областях.



Вероятно, осознавая это, россияне пытаются ускорить принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий. Начали активно напоминать, что с 1 июля все украинцы без паспорта будут считаться иностранцами на родной земле.



Оккупанты угрожают, что жители ВОТ без российского паспорта не будут иметь доступ к медицине, льготным программам, а также не смогут распоряжаться собственным имуществом. То есть фактически россияне шантажируют украинцев, чтобы сделать из них граждан России.



Напомним, в конце 2022 года, группировка «ДНР» расширила список объектов в Мариуполе, которые подлежат сносу в ближайшее время, до 136. Там сносили целые кварталы, о чем рассказывали местные жители.