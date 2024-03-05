Жителям Краматорска после российского ракетного удара произведут перерасчет за некачественную воду

За некачественную воду после российской ракетной атаки жителям Краматорска произведут перерасчет. Об этом сегодня сообщила Краматорская городская военная администрация со ссылкой на горводоканал.

«КПП «Краматорский водоканал» сообщает, что в текущем месяце за период предоставления услуг несоответствующего качества с 22 по 24 (включительно) февраля 2024 года в связи с выполнением работ по восстановлению оборудования потребителям многоквартирного и частного секторов осуществлен перерасчет стоимости услуг централизованного водоснабжения с применением коэффициента уменьшения размера платы за услугу – 0,2 от суммы начислений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет выполнен в соответствии с Постановлением КМУ от 6 февраля 2024 г. № 127 «О некоторых вопросах осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их неоказания, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества».

Дополнительно сообщается, что сумма перерасчета стоимости услуг централизованного водоснабжения за период предоставления услуг несоответствующего качества отражена в квитанциях на оплату за февраль 2024 года.

Также сумму перерасчета по адресу можно увидеть в личном кабинете потребителя на сайте предприятия в меню закладка – начисление по лицевому счету за февраль 2024 года.

Напомним, вечером 20 февраля в Краматорске войска РФ нанесли ракетный удар по фильтровальной станции. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили источники, знакомые с ситуацией. В горсовете тогда предупредили, что подаваемая вода — техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить.