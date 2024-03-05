Жителям Краматорська після російського ракетного удару зроблять перерахунок за неякісну воду

За неякісну воду після російської ракетної атаки мешканцям Краматорська зроблять перерахунок. Про це сьогодні повідомила Краматорська міська військова адміністрація з посиланням на міськводоканал.

«КВП «Краматорський водоканал» повідомляє, що у поточному місяці за період надання послуг невідповідної якості з 22 по 24 (включно) лютого 2024 року у зв'язку з виконанням робіт із відновлення обладнання споживачам багатоквартирного та приватного секторів здійснено перерахунок вартості послуг централізованого водопостачання із застосуванням коефіцієнта зменшення розміру плати за послугу – 0,2 від суми нарахувань», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що перерахунок виконано відповідно до Постанови КМУ від 6 лютого 2024 р. № 127 «Про деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх надання, надання не в повному обсязі чи невідповідної якості».

Додатково повідомляється, що суму перерахунку вартості послуг централізованого водопостачання за період надання послуг невідповідної якості відображено у квитанціях на оплату за лютий 2024 року.

Також суму перерахунку за адресою можна побачити в особистому кабінеті споживача на сайті підприємства в меню закладка – нарахування за рахунком за лютий 2024 року.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого в Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції . Про це «Новини Донбасу» повідомили джерела, знайомі із ситуацією. У міськраді тоді попередили, що вода, що подається, — технічна. Перед вживанням її потрібно обов'язково прокип'ятити.